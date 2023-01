Kas eeldad, et kõik inimesed käituvad samamoodi nagu sina ning kui nad seda ei tee, siis pettud?

Psühholoog ja elutreener Triin Juhanson ütleb, et tegemist on inimloomusele omase käitumisega, milleks sillutab teed väärarusaam, et me kõik mõtleme ja käitume ühtemoodi. “Eeldamine on loomulik reaktsioon, mis viib selleni, et ootame teistelt samasuguseid tegusid ja mõtteid, nagu ise antud olukorras teeks ja mõtleks.” Teisisõnu: aju täidab lüngad, ühendab punktid, mida tegelikult ei eksisteeri, ja eeldus ongi loodud. Seal, kus teadmine puudub, astub mängu valeteadmine. “Inimesed hakkavad arvama, tuginedes fantaasiale, varasematele kogemustele ja soovmõtlemisele. Aju on nõnda loodud, et otsib pidevalt korduvaid mustreid,” lausub Juhanson.