TOP 8 | Eestlannad näitavad, et stiilne on võimalik olla ka külma ilma kiuste

Hea on tõdeda, et tegelikkuses ei ole sugugi nii, et november kuni aprill mööduks ainult soojades dressides ja lahmaka sulemantli all. Ehkki ka sellist outfiti on võimalik ägedalt kanda. Maarjamaal on mitmeid naisi, kes tõestavad, et olenemata külmakraadidest saab stiilne olla. Valikus on nii sulejopesid, parkasid kui ka kasukaid.