ARHIIV | Getter Jaani: olen publiku ees seisnud alates 16. eluaastast ning mõne silmis endiselt teismeline tüdruk

„Olen publiku ees seisnud alates kuueteistkümnendast eluaastast ning mõne silmis endiselt teismeline tüdruk, kuigi hakkan lähenema kolmekümnele. Imelik oli see vanus praegu välja öelda...! Olen tänulik, et 2012. aastal kaasati mind Anne & Stiili kaanelooprojekti, kus lisaks meigile kasutati fototöötlust ja grimmiliimi, et muuta mind vanemaks. Mulle meeldis see naine, kes peeglist vastu vaatas. Mõtlesin endamisi, et niiviisi vananeda on küll väga ilus.