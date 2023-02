Oska ennetada ja märgata: need on kurnatused sümptomid, mis viivad tõsise tervisemureni

Tunned, et oled emotsionaalselt täiesti tühi, sul ei ole enam midagi anda.

Ära vaata vabal ajal postkasti. Mitte ükski e-kiri pole nii tähtis, et oma vaba päeva rikkuda.

Kui vähegi saad, tööta kodus ainult siis, kui sul on eraldi tuba või nurk, mille saad sirmiga eraldada.

Kui tunned läbipõlemise märke, räägi kindlasti spetsialistiga. Palju abi on ka jutuajamisest mõne sõbraga, kes on seda ise kogenud.

Ära tööta puhkamise arvelt. Isegi kui tundub, et sa ei saa muidu rahaliselt hakkama, siis kaua niimoodi vastu ei pea. Selle asemel vaata oma töö hinnad üle ja märgi kalendrisse puhkus.

