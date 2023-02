Eesti naine sai ootamatult levinud diagnoosi: kõige hulluks ajavam oli see, et ma ei saanud aru, mis mul viga on

Teadsin, et läbipõlemine on olemas. Olin sellest kunagi variautorina isegi artikli kirjutanud. Tol korral mõtlesin, et oi-oi, karm teema, kuid mida see tegelikult tähendab, ei mõistnud ligilähedaseltki. Saatuse irooniana olin aga juba nimetatud artikli kirjutamise ajal end läbi põletamas, ise sellest aru saamata.