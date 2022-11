Psühholoog selgitab, kuidas võib stress sulle positiivselt mõjuda

Stanfordi ülikooli psühho­loog Kelly McGonigal rõhutab oma raamatu raamatus „The Upside of Stress“, et stress pole hea ega halb – tähtis on vaid inimese usk oma võimesse muuta pinge mil­lekski heaks ja iseenda toime­tulekusse. See muudab nii meie vaimset ja füüsilist kogemust kui ka seda, kui hästi elu välja­kutsetega toime tuleme.