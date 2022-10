Miks teeb südamevalu vahel suisa füüsiliselt haiget?

Neuroteadlane Alice Gray ütleb, et eemaletõukamine võib olla meie ajule tõsiselt traumeeriv, kuna inimesed on sotsiaalsed olevused, kes on loodud lähisuhteid kogema. Eemaletõukamist ja emotsionaalset läbielamist analüüsitakse samas aju osas, kus füüsilist valugi. Seega võib lahkumineku valu väljenduda ka füüsiliste sümptomitena.

Stressihormoon kortisool purskub kehas laiali ning see mõjutab ka meie vereringet ja lihaseid. Võib juhtuda, et ka meie immuunsüsteemi. Nii on tõenäolisem jääda lahkumineku järel külmetushaigusesse.

Armastus ja suhted tagavad heaolutunde. Füüsiline lähedus, kvaliteetaeg, seks ja head suhted panevad meie keha tootma dopamiini ja serotoniini. Sama juhtub, kui sööme midagi maitsvat, teeme midagi, mida naudime. Seega kui see järsku lõppeb, nagu näiteks lahkumineku korral, satub keha segadusse. Nii võime kogeda ärevust, stressi ja depressiooni. Heaoluhormoonide puudujäägi tõttu hakkavad inimesed tihti otsima seda juhusuhetest, söögist või alkoholist.

Alice toob välja, et pärast lahkuminekut on ajukeemia muutunud ning tihti kaob mahajäetu isolatsiooni, et vältida igasugust sotsiaalset kontakti. Tegelikkuses on see vastupidine sellele, mida peaksime tegema.

Tuleks hoopiski otsida kontakti sõprade ja perega, teha asju, mida naudid. See aitab tagasi tuua neid dopamiini ja serotoniini doose, millest keha puudust tunneb.

Järgmine kord, kui tunned lahkumineku järel tuima valu, tea, et see on täiesti normaalne. Südamevalu on üleminekuperiood ning parim, mida teha saad, on olla end vastu hea.

Allikas: metro.co.uk