Levinud diagnoosi saanud Jaana: kujutasin ette, kuidas ma arvuti aknast välja viskan, keset Mere puiesteed mitmeks tükiks...

Panime elukaaslasega suuri lootusi 2022. aasta jaanuaris toimuma pidanud kuuajasele Mehhiko reisile. Pidin seal tööst täiesti eemal olles otsustama, kas tahan veel kirjutaja olla või pole see ikkagi minu tee ja ma peaksin tegema midagi muud.

Teise päeva hommikul tegin arvuti lahti, et ühe hea püsikliendi teksti kirjutama hakata. Vahtisin kangestunult ekraani. Panin silmad kinni ja kujutasin ette, kuidas ma arvuti läbi akna välja viskan, nii et see lendab üle majakatuste ja prantsatab keset Mere puiestee trammiteed mitmeks tükiks.