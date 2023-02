Presidendi abikaasa kannab tänasel vastuvõtul armastatud Eesti moe- ja ehtekunstnike loomingut

Ehtekomplekt on kokku pandud Tanel Veenre poolt. See koosneb tema loodud kõrvarõngastest ja Kadri Mälgu rinnanõelast.

Tanel Veenre lõi spetsiaalselt rinnanõela juurde kõrvarõngad, mis kannavad kadrimälgulikku tunnetust, kuid on valmistatud tänapäevase lähenemisega. Need on valmistatud maha kantud elektritõukeratta alumiiniumist kerest. Sirje Karise ehtekomplekt on unikaalne ja vääristatud Herkimeri teemantidega (erilise struktuuriga mäekristallid).