Tallinn Fashion Week | Brand NO.8: rõivad peaksid rõhutama naise individuaalsust, mitte temalt tähelepanu tõmbama

„Nüüd on kogu maailm kvantülemineku seisundis, millega kaasnevad helged maailmasündmused, esmapilgul negatiivsed ja väga valusad, kuid meie ühiskonna jaoks vältimatud. Kvantüleminek tähendab üleminekut ühest olekust teise, mis oli meile varem tundmatu. Kõik üleminekud toimuvad ainult piisava energiapotentsiaaliga, kui ühiskond on juba jõudnud äärmuslikule arengupunktile ning teadvus on juba nii palju avardunud, et enam ei ole võimalik samal tasemel püsida,“ kirjeldab disainer Svetlana Puzõrjova kollektsiooni sündimise inspiratsiooniallikat.