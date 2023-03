Kas sind pureb kadeduseuss? Psühholoog annab nõu, kuidas sellega toime tulla

Psühhoterapeut Marie Maguire juhib oma raamatus „Psychotherapy with Women: Feminist Perspectives“ tähelepanu tõsiasjale, et tihti on ka kõige kadedamad patsiendid oma kadedusest täielikult mitteteadlikud. Kellelegi ei meeldi ju olla kadekops, veel vähem seda tunnistada, eriti kui kadedus maskeerib hirmu.