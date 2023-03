Tallinn Fashion Week | Anastassija Balak näitab Tallinna moenädalal eksootilist rannarõivaste kollektsiooni

„Minu eripära on see, et loon ise mustrid ning panen need kokku ideaalselt istuvate rannariietega. Olen loonud bikiinid, rannakleidid, seelikud, tuunikad ja kõik nad sobivad ideaalselt omavahel kokku.“ Mustrite loomine vaimustab Anastassijat enim: „Ma armastan seda! Mul on aastate jooksul kogunenud suur galerii imekauneid motiive. Kõige rohkem inspireerib mind loodus, linnud, lilled, aga on ka stiliseeritud mustreid. Minu trump on see, et valmistan kõik individuaalselt kandja mõõtude järgi. Väga paljudel naistel ei ole ju täiesti standardne kehakuju, aga rannariided on kaunid ainult siis, kui need ideaalselt istuvad.“