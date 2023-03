Harvardi ülikooli lõpetanud Natalie Portman: iga kord, kui suu avasin, oli vaja tõestada, et ma pole loll näitleja. Mis on petjasündroom?

Oma raamatus „Lean In“ on Sheryl Sandberg kirjutanud, et kui ta sai Phi Beta Kappa teenetemärgi akadeemiliste saavutuste eest, ei olnud ta seda enda arvates ära teeninud. „Iga kord, kui ma tegin mingit eksamit, teadsin, et see ei ole kõige paremini tehtud.“ Kui ta end ei häbistanud, uskus ta, et on kõiki teisi petnud.