Paljud täiskasvanud naised pöörduvad teraapiasse just sel põhjusel

Ema ja lapse katkenud suhtega on sageli raske toime tulla, sest tegu on elu kõige loomulikuma, bioloogilis-psühholoogilise sidemega. „Mõte, et kuskil on keegi, kes kindlasti hoolib ja mõistab, annab elukindlust ka ammu täiskasvanuks saanud lastele,“ sõnab paari- ja pereterapeut Meelike Saarna.