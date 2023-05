Askeldad päeval ringi, naeratad, teed tööpäeva lõpuni, aga kui koju jõuad, võtab maad tühjus ja üksindustunne?

Vähene uni. Kõige rohkem alahinnatakse une tähtsust. Ollakse liiga kaua arvutis või telefonis või tehakse enne magamaminekut veel tööd. Igal ööl peaks magama 7–9 tundi. Viimastel aastatel on hakatud rääkima, et unevajaduse miinimum on 8,5 tundi. Kui uni on kehv, tuleks oma ärevusega tegeleda.