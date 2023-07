Kutsumata külaline magamistoas

Värvikaid näiteid leiab nii kirjandus- kui ka kunstiklassikast. Võtame või Šveitsi kunstniku Henry Fuseli õlimaali „Luupainaja“ („Nightmare“, 1781), kus on kujutatud sügavas unes naisterahvast, kelle käed ripuvad üle voodiääre ja rinnal kükitab ahvitaoline olend. Ulmekirjanduse raudvarasse kuuluva „Frankensteini“ autor Mary Shelley aga selgitas omal ajal, et sai õudusromaaniks inspiratsiooni oma „ärkveloleku unenäost“, mida on hiljem samamoodi tõlgendatud unehalvatusena.