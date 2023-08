Revolutsioon aknapuhastuses: turvalisem, lihtsam, kaasaegsem

Aknapesurobot HESTER M2-PRO töötab juhtmega. Elektripistikupessa ühendatud robot suudab puhastada isegi 1000 akent. Seadme korpusel on aga ka väike sisseehitatud aku, mis suudab seadet voolukatkestuse korral akna küljes hoida kuni 20 minutit (robot annab sel ajal hoiatussignaali). Roboti logol on valgusdioodid, mis teavitavad kasutajat roboti tööst ja võimalikest probleemidest. Oranž LED-tuli näitab, et sisseehitatud aku, mis suudab robotit pinnal hoida kuni 20 minutit, laeb. Roheline LED-tuli näitab, et laadimine on lõppenud. Sinine tuli (nähtav ka roboti teisel küljel või all) tähendab, et robot töötab õigesti. Seega on HESTER M2-PRO robotil ka laiaulatuslik infosüsteem ning sellesse on paigaldatud nutikas tehnoloogia, mis kaitseb seda seadet teatud aja vooluvõrgust lahtiühendamisel purunemise eest. See näitab, et HESTER M2-PRO robot vastab kõrgeimatele ohutus- ja innovatsioonistandarditele.