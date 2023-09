Endaga rahul

Suuri vigastusi pole mul olnud, ent rebestatud lihaseid see-eest küll ja veel. Nendega on tehtud muusikale ja esinemisi. Aastaid tagasi Eesti Laulul võisteldes oli mul roietevaheline närvipõletik. Tulin poolfinaali otse haiglast. Finaalis tantsisin tugevate valuvaigistite all end Eurovisioni lauluvõistlusele. Mäletan, et läbimängu ma teha ei suutnud. Sellise närvivaluga ei tea, kas kõik õnnestub. Valusööst lihtsalt võtab jalad alt. Arst oli mind küll varem hoiatanud, et pean puhkama. Loll nagu ma olen, ei võtnud ta nõu kuulda. Tulemus oli see, et olin nädalaid liikumatult ühe külje peal pikali.