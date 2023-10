Ootamatu! Võid olla loomult avatud ja lahke, kuid mõjuda suhtluses ikkagi ülbelt või omakasupüüdlikult

Suheldes on loomulik eeldada, et meiega käitutakse viisakalt. Ütlemine kohtle teist nii, nagu soovid, et sind koheldakse, võiks olla normaalse suhtluse vundament. Selline ootus on aga kerge purunema, kui vastaspool üllatab ebameeldiva käitumise või üleoleva ütlemisega. Tekib olukord, kus sooviks inimest edaspidi ignoreerida, kuid alati pole see võimalik.