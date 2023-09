Miks kannavad prints William ja printsess Catherine kogu perega sinist värvi rõivaid?

Kuninglik perekond ei tohi teadupärast poliitilistel teemadel sõna võtta. Nii on nad väga osavad saatmaks sõnumeid välja riiete abil. Mälestuspäeval kantakse näiteks musta värvi riideid, vahel on rõivastele tikitud ka punased moonid.

Kuninganna Elizabeth II kuulsad sõnad on: „Suur osa meie avalikust rollist on olla nähtav.“ Enne kui keegi teab, mis tööd nad teevad, mida nad pooldavad, kuhu nad lähevad, nähakse seda, mida nad kannavad. Kuningakoja liikmed on sellest teadlikud ja kasutavad seda sõnumi edastamiseks ära.

Miks siis sinine? Lihtne värviteooria ütleb, et see toon esindab rahu ja kohusetunnet. Samuti on see värv esindatud Suurbritannia riigilipul. Nii on see ka omamoodi märk patriotismist.