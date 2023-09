Emotsionaalne rahakott

Suhtumist rahasse on mõistagi kujundanud nii kasvatus, kultuur kui ka isiklikud kogemused. Mõnes peres elati palgapäevast palgapäevani, teises ei keeratud taskuraha kraane kunagi kinni. On neid, kellele sisendati maast madalast, et raha on kurjuse ja rikkad ahnuse kehastus, teistele seevastu reklaamiti varandust kui peamist edu ja õnne võtit. Kahtlemata kipuvad mis tahes ekstreemsused igaühe hilisemale rahakäitumisele mõju avaldama.