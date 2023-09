Okei, sa ei pea seda teksti lugema, kui ei taha… TESTI END: kui passiiv-agressiivne oled sina?

Kujuta ette olukorda: sind ja sinu kolleegi ootab ees tööalane kohtumine. Teete viimase tarbeks koos ettevalmistusi. Muu hulgas on tarvis valmistada slaidid. Kurdad küll töökaaslasele, et Excel ja diagrammid ei ole sinu tugevaim külg, aga ta palub sellegipoolest, et võtaksid andmete visualiseerimise enda kanda. Mis seal ikka! Pusid esitluse kallal pool reedest päeva, ent kuna jääd ülesandega hätta, lepid nädalavahetuseks kokkusaamise ühe tuttava Powerpointi-meistriga, et ta sind juhendaks. Slaidi-show valmib igati esinduslik ja saad uuele töönädalale rahuliku südamega vastu minna. Esmaspäeval näitad kolleegile esimese asjana valminud šedöövrit. Ta ei anna poole sõnagagi mõista, et sinu tehtud tööga oleks midagi valesti. Seda suurem on hämming, kui lähete kohtumisele ja märkad, et esitlus, mille kolleeg nüüd ekraanile lohistab, polegi sinu oma. Selgub, et ta on ise vahepeal uued slaidid valmistanud. Kommentaare, mis ja kus sinul nihu läks, ei pea ta vajalikuks jagada ka pärast kohtumist.