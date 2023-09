Vandeadvokaat Merlin Seeman alustas tegutsemist moemaailmas: see on unistus ja väljakutse!

2021. aastal kutsus Merlin Eesti naisi üles osalema fotosessioonil Symmetrista modellidena. Sai rõõmustavat tagasisidet, et pärast proovimist ja kandmist nad muid rinnahoidjaid enam ei kasutagi. Praegu on tootmises ainult klassikaline must signatuurmudel, mis sobib nii T-särgi kui ka liibuvamate peoriiete alla (komplekti kuuluvad ka aluspüksid). Läbi on mängitud kõikvõimalikud rindadevaheliste erinevuste kombinatsioonid, nõnda et praegu on laos saadaval 82 varianti Symmetristat.

„Arendada seda mudelit edasi, rannariiete ja seksika pesuni – see on unistus ja väljakutse,“ ütleb Merlin. „Meie jaoks Aleksandriga on tegemist missioonist kantud pereettevõttega. Mina vastutan tootedisaini ja -arenduse eest, äritegevus on Aleksandri kanda. Igapäevaselt toimetame ju teiste projektidega ning sisenesime tootmisärisse, ilma et meil oleks sellest olnud sentigi arusaama! Rinnahoidjal on 14 komponenti pluss kaunistused, see on üks keerulisemaid rõivatooteid üldse.“