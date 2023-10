Tippjuht Kai Realo: mõelge, kas tahate mõjule pääseda. Kui üldse ei soovi, siis beež ja hall on alati kindla peale välja minek

Tippjuht Kai Realo on karastunud karmis, ja mis seal salata, meestekeskses maailmas. Ta on töötanud Elisa ja Circle K juhtkonnas. Praegu on ta Ragn-Sells Eesti juht. Realolt on korduvalt küsitud, kas see, et ta töötab nii mehelikul alal, tähendab, et ta mõtleb nagu mees. Laupäevasel Anne & Stiili konverentsil tõi Realo esile mõned pidepunktid ja mõtted, millest lähtuda.