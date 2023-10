Seksuoloog: haiget teevad nii paksupõlgus kui ka kõhnahäbistamine

Reaktsioonide mõistmiseks on oluline mõista teema juuri ja ulatust. Uuringud näitavad selgelt, et suurema kehaga inimesi diskrimineeritakse nii tööturul, hariduses, meditsiinis kui ka avalikkuses ning sel on sügav mõju inimese majanduslikule toimetulekule ning vaimsele ja füüsilisele heaolule. Samuti ei ole meediapildis ja reklaamides olnud „suuremad“ kehad võrdselt esindatud „väiksematega“. See tendents on alles viimastel aastatel muutumas. Ja kui ma ütlen „suuremad kehad“, siis millele see sisuliselt osutab? Sellele, et norm on „väiksem keha“. Kuid see on konstruktsioon.