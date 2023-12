Naised, kes on üksinda õnnelikud: mul tõesti pole tekkinud kellegagi tunnet, et tahaks, et ta kogu aeg elaks mu kodus

Ent nende naiste lugusid kuulates sain aru, kui jabur on sugulaste väide: „Sa oled liiga valiv.“ Sest potentsiaalse kaaslase puhul sa ju alati TEAD. Sa saad aru, kas on klapp või ei ole. Ei ole ju nii, et on täiega keemia ja unistuste kaaslane, aga siis saad teada, et ta norskab, ja nüüd on läbi. Või sulle ei meeldi ta sokid, ja siis on kõik. Põhjused, miks meil kohatud inimestega sümpaatiat ei teki, ei peitu „kalas või kanas“. Vanemaks saades mõtlen isegi, et raiskasin palju aega, mida oleksin võinud enda seltskonnas nautida, selle asemel et proovida end panna armastama kedagi, kellega tegelikku ühendust polnud, lihtsalt kuna suguvõsa või ühiskond nõudis.