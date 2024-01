Tuleb ise kõigega tegeleda, see on ju minu keha. Nimetan oma meetodit „sipelga teeks“ – järjepidevalt väike kõrrekene suurde kuhja. Viimased 14 aastat olen iga päev teinud oma tillukest hommikurituaalikest, tõesti, obsessiiv-kompulsiivselt, ka lastehaiglas rinnapiima külmkapi taga orvas ja lennujaama palvetamiskabiinis. Kui muidu olen rutiinitalumatu, siis see on minu riitus, selleta ma ei saa.