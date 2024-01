Sülitad ärasõnumise hirmus üle vasaku õla või koputad kolm korda vastu puud? Kahvli kukkudes pead vajalikuks kommenteerida, et külla on oodata naisterahvast, ning kui sõbranna käekoti põrandale paneb, noomid kohe, et niimoodi läheb sealt ju raha välja? Tegime lõbusa testi, et saaksid aimu, kui ebausklik oled sina!