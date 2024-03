INTIIMNE KAADER | Anna Saar ilusüstidest: lapsed naeravad, et meenutan nuttes Kardashianit – suu on pärani, aga laup ei liigu

Nüüd, kui lapsed on suhteliselt suured (Emma 16, Elliot 15, Benjamin 13 – toim), võtan tihedamini aega iseendale. Sest paratamatult – mida vanemaks lapsed said, seda rohkem tundsin, et okei, kui ma nüüd kohe kuskile ära ei saa, läheb väga raskeks. Ma ei ole enam tore inimene, kellega koos olla. Elan oma viha või täitmata unistused teiste peal välja, sest olen olnud kodus lõksus.