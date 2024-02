FOTO | Sirje Karis kannab täna õhtul kleiti, mis ühendab pärimust tänapäevaga. Idee lähtepunkt pärineb 13. sajandist

Kleidi all servas on voltimistehnikas valminud kolmemõõtmeline vöökiri, mis on üle kahe meetri pikk. Selle meistriks on Anneli Johannson, kes on Eesti üks väheseid voltimistehnikaga tegelevaid kangakunstnikke. Disainimise keerukus seisnes selles, et materjal oleks loodud vormis ka plisseeritav. Mingist hetkest kolmemõõtmelisus seda enam ei võimalda. Lisaks oli soov säilitada ka kirivöödele omane harilik 2-3 pihaümbermõõduga võrduv pikkus. Tänu kanga ruumiliseks muutmisele, hakkaks kiri kandma ka lisafunktsiooni – see moodustab omamoodi teravatipulise pinna, viidates Pärnumaa kandi seelikute alaservadest tuntud hundihammastele ning Kihnust pärit küüsilisele kirjale. Kleidi rätsepatöö ja materjali eest hoolitses Agne Talu.





