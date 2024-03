Ebakindlus paarisuhtes: olime Markoga avatud suhtes. Jälestasin seda, aga see oli ainuke võimalus teda kuidagi endaga hoida

“Olime Markoga avatud suhtes. Jälestasin seda, aga see oli ainuke võimalus teda kuidagi endaga koos hoida. Markole kinnitasin, et selline elustiil sobib mulle. Jätsin ka teistele mulje, et oleme moodne ja vabameelne paar, kes ei tunne armukadedust. Tegelikult keesin sisemiselt vihast ja häbist. Mu elu taustal tiksus alatine ärevus ja halb enesetunne. Et seda leevendada, pidin põgenema, tundma jõuga midagi muud. Õnneks on selleks palju võimalusi: alkohol, lõputu pidutsemine, töösse sukeldumine, vastutustundetu juhuseks, raha raiskamine ja eksootilised reisid. Mu suurim hirm oli jääda üksi iseendaga. Ma vihkasin ennast.