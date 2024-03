Kuidas valida ja leida naisele kingituseks ideaalne pesu?

Miks valida pesu kingituseks?

Naised tahavad kingitusi ja mehed tahavad naisele selga ilusat pesu ning naised oskavad ilusat pesu hinnata, eriti kui see tuleb nende kallimalt. Seetõttu pesu kinkimine on üks ideaalsemaid kingitusi.

Ja mitte ainult naiste - ega sõbrapäevaks või mõneks muuks tähtpäevaks, vaid ka igapäevaseks kinkimiseks ja üllatuseks on pesu suurepärane. Seda kinnitavad ka mõningad küsitlused, mille kohaselt suisa 80% naistest ütles, et neile meeldiks, kui nende partner kingiks neile pesu.

Paraku meeste jaoks see nii lihtne ei ole. Ainuüksi rinnahoidja suurus võib meestel segadust tekitada, sest mida ütleb rinnahoidja suuruse juures olev täht ja number? Selguse huvides olgu öeldud, et täht A, B, C jne. näitab rinnakorvi suurust ja number 70, 75, 80 jne. rinnaaluse ümbermõõtu (loe täpsemalt, kuidas mõõta rinnahoidja suurust).

Kuidas valida ja osta pesu naisele?

1. Tee eeltööd

Enne pesupoe külastamist on oluline teha eeltööd. Uuri välja, millist tüüpi pesu su partner eelistab, millised on tema mõõdud (hea oleks teada rinna-, puusa - ja vööümbermõõtu) ja mis stiil talle kõige enam meeldib. Vaata üle ka tema pesusahtel, et saada aimu eelistatud suurustest ja stiilidest.

2. Mõõdud on üliolulised

Pesu puhul on õige suurus ülioluline. Rinnahoidja suuruse määramiseks on vaja teada rinnakorvi mõõtu (A, B, C jne.) ja rinnaaluse ümbermõõtu (75, 80, 85 jne.). Aluspesu valikul tuleb samuti arvestada õige suurusega, et tagada maksimaalne mugavus ja sobivus.

3. Stiili ja värvide valik

Arvesta oma partneri isikupäraga. Kui ta eelistab tagasihoidlikumat pesu, vali klassikalised stiilid ja värvid nagu valge, punane või must. LoveShop.ee pakub erinevaid stiile alates elegantsetest ja klassikalistest kuni julgete ja mängulisteni, tagades, et leiad just selle õige.

4. Turvaline valik: kaunis ööpesu