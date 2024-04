See, kuidas inimene iseendasse suhtub, mõjutab tema elu väga suurel määral. Kui saame endaga hästi läbi, siis suure tõenäosusega on meil lihtsam luua tähendusrikkaid ja püsivaid suhteid ka teistega. Alati ei ole see aga nii lihtne. Toome sinuni neli nippi, kuidas ennast sel teekonnal aidata.