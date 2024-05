Kas ärkad pühapäeval vastikustundega, et homme on juba esmaspäev? Loe, milliste loomuomadustega inimestele see omane on!

Pühapäevaärevus, -paanika, -masendus? Inglise keeles on levinud termin Sunday scaries. Tuntav meeleolulangus tabab paljusid just nädala viimasel päeval, ühe ameeriklaste uurimuse kohaselt muideks pärast kella 15.58. (Üks tuntud eesti tippjuhtki on tunnistanud, et hakkab pühapäeval kella nelja paiku meilidele vastates valmistuma eesootavaks nädalaks – siis on esmaspäeva hommik justkui pingevabam.)