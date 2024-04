AI mõju ilustandarditele ja enesehinnangule: täiuslikkuse püüdlus võib muutuda rahulolematuse surnud ringiks

Laialdaste näokujutise andmekogumitega koolitatud tehisintellekt tunneb ära hulga näokujusid, nahatoone ja ilmeid, kohandades täiustusi, et luua kasutajast sageli idealiseeritud kujutis. Snapchati korraldatud uuringud näitavad, et enam kui 90% USA, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi noortest kasutab filtreid. Samamoodi teatab Meta, et Facebookis või Instagramis on filtreid kasutanud üle 600 miljoni inimese – need tööriistad on loodud digitaalse-mina lihvimiseks, muutes nahatooni, näojooni ja naeratusi.