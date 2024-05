Kripeldustunne kõhus, pinge peas, iiveldus, südamekloppimine, muremõtted – kas ärevus on su kätte saanud?

Neil päevil tundub mulle, et ärevusega on kimpus enamik meist. Statistika ütleb küll, et ärevushäire all kannatab kuni 28% inimestest, kuid tegelikult moodustavad selle numbri vaid need, kes murega tervisesüsteemi poole pöörduvad. Midagi ei ole imestada – majanduslangus on argipäeva ja tulevikukujutlustesse toonud mure toimetuleku pärast, paar aastat tagasi elasime üle suure teadmatuse ja hirmu COVID-19 pandeemiaga. Ukraina sõja lähedus ja Venemaa ähvardused tekitavad fooni, kus ajule näib enesestmõistetav, et peab meid pidevalt võimalike ohtude eest hoiatama. Ajal, mil ümberringi on palju koondamisi ja ettevõtete sulgemisi, on meie heaks töötavale ajule loogiline häirekella lüüa. See on tema töö.