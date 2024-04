Avameelne ülestunnistus: arvasin, et kaalukaotus teeb mind õnnelikuks. Ma eksisin

Tegelikult ma pidevalt ootasin, et oma elu nautima hakata. Olin veendunud, et kaalukaotus on armastuse, intiimsuse, edu ja enesekindluse võti. Kui sain 18-aastaseks, puhusin tordilt küünlaid, soovides olla peenem. Lootsin saada kõhugrippi, sest teadsin, et see tähendab kaalukaotust. Kui nägin langevat tähte, sulgesin silmad ja palusin saledat keha. Magama minnes kandsin taljet treenivat vööd, sest mulle öeldi, et see aitab keskkohta peenemaks saada.