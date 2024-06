Eesti rand, kuhu Briti reisiajakiri soovitab sõita kõigil neil, kes otsivad peesitamiseks idüllilisi ja ülerahvastamata kohti

Igatahes Tõstamaa tundus mulle alati kusagil pärapõrgus asuvat, aga tuleb välja, et see on nüüd lausa Pärnu linna osa, nii et tehniliselt polegi me suvepealinnast lahkunud. Olen mõisas esimest korda. Ehkki kui mul oleks võimalik mõne ajaloolise tegelasega kohtuda, oleks see von Holstein – seda kummalisem, et ma tema viimases Eesti kodus seni käinud ei ole. Vaatamata sellele, et Alexander elas minu hinnangul keset eimiskit, tekkis tal seal kuidagi huvi idamaade ja budismi vastu. Peagi rändas ta Indiasse, siis juba Pekingisse, kus asus ülikoolis tööle ja natuke hiljem, 1920. aastatel, sai Hiina valitsuse nõuandjaks kõrghariduse küsimuses. Sama kümnendi lõpuks pidas mees juba Harvardis loenguid. Arvan, et me oleks olnud suurepärased reisikaaslased – tema, põhjalik ja akadeemiline, oleks puurinud sanskritikeelseid tekste ja teinud keerulisi märkmeid hiljem keiserlikus geograafiaseltsis ettekannete pidamiseks. Mina oleksin oma rõõmsameelse pealiskaudsusega seda hästi tasakaalustanud. Yin ja yang, eks ole. Tutvustan seda teooriat sõbrannale, kes vaatab mind väga kahtlustavalt ja teeb siis ettepaneku jalutada tagasi Tõstamaa Meierei terrassile cava’t jooma, mis mulle kindlasti hästi mõjuks.