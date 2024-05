FOTOD | Kuulus Vivienne Westwoodi moemaja disainis Taylor Swiftile kontserditurnee tarbeks laulust inspireeritud rabava kleidi

Swift ise pani kontserdi uuel osale nimeks „Naise raev. Muusikal“. Selle ajal kannab Swift Vivienne Westwoodi moemaja loodud ballikleiti, millel on korsetiga ülaosa ja asümmeetriline jalga paljastav seelikuosa. Kleidile on kirjutatud „I love you, it’s ruining my life“ (Ma armastan sind, see rikub mu elu ära – toim.). Lause pärineb uue albumi esiksingli „Fortnight“ sõnadest. Seda laulu laulab Swift salvestusel koos Post Malone’iga. Kleit jätab mulje, nagu oleks tegemist paberiga, millele on kritseldatud kõnekad read.