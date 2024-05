Strateegiline muretsemine võib olla teraapiline. Loe, kuidas seda teha!

Üks parimaid võtteid kognitiivkäitumisteraapiast on strateegiline muretsemine. Otsus, et päevakavas on kindel aeg muretsemiseks ja see on nagu koosolek iseendaga – etteantud aja sees tuleb kogu muretsemine „ära teha“ ja ülejäänud päeva jooksul sellega taustal mitte tegeleda.