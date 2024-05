Avameelselt töökiusust: ülemuse eesmärgiks sai mulle pidevalt sisendada, et ma pole väärtuslik

Kui erinevus selgelt esile kerkis, üldse mitte konfliktselt, hakkas naissoost ülemus mind järjepidevalt alla suruma. Küllap mängisid selles oma rolli ka tema enda kunagised üleelamised. Tulemus oli see, et elasin pool aastat tööterrori all. Kõige õudsem on see, kui õelus on peidetud kahepalgelise naeratuse taha. Tegemist oli väliselt väga armsa inimesega ja keegi teine võib-olla ei osanudki minu kohta tehtud sapiseid kommentaare lugeda. Need tulid enamasti esile siis, kui olime kahekesi. Näiteks ühel suurel koosolekul, kust pidin arstiaja tõttu varem lahkuma, ütles ta kolleegide ees välju häälel: „Oled aru saanud, et see valdkond siiski ei ole sulle, jah?“ Ma ei saanud aru, kust see täpselt tuli. Olin andnud teada, et mul on mõjuv põhjus lahkumiseks, kõik tööülesanded olid tehtud.