Uue uuringu kohaselt võib ketodieet tervisele suisa kahjulik olla

Doktorikraadiga Joanna Popiolek-Kalisz tegi uuringu, mille tulemustest selgub, et ketodieediga kaasnev kaalulangus on seotud suures osas veekaotusega. See ei ole aga tervislik. Toitumiskava järgi tuleb süüa palju rasvu, ent neis on rohkelt kolesterooli, mida seostatakse südamehaiguste, trombide ja surmaga.