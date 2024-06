FOTOD | Rootsi päritolu supermodell Elsa Hosk külastas kodulinna, kandes aksessuaari, mis on mõeldud vaid valitutele

Tegemist on maailma kõige eksklusiivsema käekotiga, millest on saanud edu ja kuulsuse sümbol. Birkini käekotte toodetakse väidetavalt vaid 2500 eksemplari aastas, ning kui sul õnnestub üks neist endale hankida, siis näitab see peale sinu rahakoti suuruse ka seda, et sul on piisavalt võimu.