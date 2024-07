Kallis originaal või odav koopia? Tunne juba kaugelt ära, kas tegemist on ihaldusväärse luksuskotiga või mitte

„Dupes“ ehk inglisekeelne lühend sõnast dublikaat on muutunud TikTokis populaarseks hashtagiks, mis kogunud üle 2,3 miljardi vaatamise. Paljudes videotes reklaamivad kasutajad Chaneli, Louis Vuittoni ja Balenciaga rõivaid, aksessuaare ja kingi, kuid harva on need ehtsad.