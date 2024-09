Tuleb välja, et kui väga tahta, värvub iga esmaspäev siniseks. Mõne aasta eest viisid Harvardi, Dartmouthi ja New Yorgi ülikooli teadlased läbi optilise illusiooni katse, kus tudengitele näidati tuhandet täppi, mille toon varieerus sügavlillast eksimatult siniseni. Ülesanne näis lihtne: öelda, kas mummuke ekraanil on lilla või sinine. Algus oli lapsemäng, kuid siis hakkas siniste täppide arv kahanema (sellest anti katses osalejatele ka teada), kuni alles jäid vaid lillad täpid. Üllataval kombel hakkasid tudengid ka viimaseid sinistena defineerima, sh täppe, mida varem lillana nägid.