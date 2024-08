Kas tööl on igav? Tuleb välja, et see ei pruugi olla sugugi halb

Kas oled hiljuti seltskonnas kuulnud kedagi kirglikult oma tööst rääkimas? Näiteks, et ta poleks ealeski lootnud, et leiab oma unistuste töö, ent ometigi on see juhtunud. On üsna tõenäoline, et sellist juttu kuuldes mõtleb suurem osa inimesi: „Oleks vaid mul ka oma töö vastu selline kirg!“