„Ütlesin, et kui ta mu kätt paluda ei kavatse, võtan ise tema perekonnanime, sest tahan kanda oma lastega sama nime.“

„Vaiki kui võid, jää tasa...“ kummitab Ruja viisijupp mu peas, kui püüan tõlkida eesti keelde sotsiaalmeedias laineid löövat sõnaühendit shut up ring. Just nii on hakatud kutsuma kihlasõrmust, millega palutakse oma tulevast vaid selleks, et too viimaks pealekäimise lõpetaks.