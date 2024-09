FOTOD | Eesti supermodell Karmen Pedaru säras Pariisi moenädalal kuulsa moemaja uue kollektsiooni esitlusel

Olivier Rousteing on maailma esimene mustanahaline peadisainer, kes on saanud Pariisi luksusbrändi etteotsa. Oma ametipostil on ta olnud 2009. aastast saadik.

Rousteing on varasemalt öelnud, et tema jaoks on nanise kõige seksikam kehaosa tema nägu ning, et moeretsept ei ole mitte trendikaks, vaid iseendaks olemine.