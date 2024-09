FOTOD | Kus viibib George Clooney praegu? Tema ja ta abikaasa korraldatud eilsel heategevuslikul galal oli kohal tõeline staaride paraad

Clooney Foundation for Justice’i eesmärk on anda panus loomaks maailma, kus kõigi inimõigused on tagatud. Organisatsioon kogub kokku tõendeid sündmustest, mille käigus on seaduse silmis riivata saadud ning tagab ohvritele tasuta õigusabi. Clooneyde büroo tegutseb tänaseks rohkem kui neljakümnes riigis. Sealhulgas uurivad nad ka sõjakuritegusid Ukrainas, monitoorides naisi ja ajakirjanikke puudutavaid kohtuprotsesse.