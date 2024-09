FOTOD | Sünge naiselikkus on uus ilutrend. Loe lähemalt, mis see on!

Sünge naiselik energia on muidugi rohkem mõtteviis kui reaalne esteetika, ent Pinterest näitab, et üha enam otsitakse just selle stiiliga haakuvat inspiratsiooni. Mis see reaalsuses on? Moodi trügivad korsettidega kleidid, pitsilised pluusid, nahkpüksid. Kokkuvõtvalt võiks öelda, et 1990.aastatest inspireeritud grunge-stiil, mille lahutamatu osa oli ka suitsusilm, tumedad huuled ja bordoopunased küüned trügib areenile tagasi. Märksõnadeks on ka gooti-glämm ja rokkstaari tüdruksõber.